Главу района назначили руководителем департамента Томской области

Начальником департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области назначен Андрей Коломин. К исполнению обязанностей он приступил 2 июня, сообщила пресс-служба администрации региона.

«У Андрея Николаевича большой опыт муниципальной службы. Уверен, он послужит хорошей основой для решения задач и в областной администрации»,— приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.

С 2020 года и до назначения господин Коломин возглавлял Кривошеинский район Томской области. Примерно половина площади района приходится на земли лесного фонда, на его территории обитает около 20 видов охотничье-промысловых животных.

Валерий Лавский