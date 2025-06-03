В Кроноцком заповеднике на Камчатке для отслеживания китов используют БПЛА

Новые квадрокоптеры будут использоваться при мониторинге редких морских млекопитающих: серых китов, каланов и сивучей, сообщили «Ъ» в дирекции ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». Приобрести беспилотники помог благотворительный фонд «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири».

В исследованиях серых китов съемка с воздуха даст возможность точнее оценивать их состояние. «С помощью БПЛА мы можем оценивать успешность нагула серых китов в акватории Кроноцкого залива, где они ежегодно кормятся донными организмами. Это важный показатель благополучия популяции. Сверху лучше видны взаимодействия между китами — то, что из лодки видно только как взмахи грудных плавников и хвостов»,— рассказала морской биолог Евгения Волкова.

А при учете каланов, которые часто образуют большие группы в воде, квадрокоптеры помогают точно определить их численность. Наблюдение с воздуха исключает беспокойство, возникающее при приближении лодки, и позволяет вести учет независимо от состояния моря при соблюдении правил полета.

Кроме того, квадрокоптеры применяются для мониторинга колоний птиц — например, тихоокеанской чайки, камчатской и речной крачек. Съемка с безопасного расстояния позволяет подсчитать количество гнезд или пар. Также беспилотники дают возможность наблюдать за гнездами хищных птиц, таких как белоплечий орлан, не тревожа их, чтобы установить факт занятости гнезда или количество птенцов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский