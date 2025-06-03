S7 Airlines запустила имиджевую рекламную кампанию

S7 Airlines объявила об изменении позиционирования бренда. Компания решила сделать акцент на сотрудниках, отвечающих за безопасность полетов, говорится в пресс-релизе.

«В рамках рекламной кампании представлен новый взгляд на ключевые атрибуты бренда. В частности, в логотип добавились объем и глубина. Визуальные решения — более спокойные, технологичные, современные и отражают сегодняшние ценности и приоритеты бренда. За каждым взлетом и посадкой стоят наши сотрудники… Быть пилотом S7 — это искусство владеть небом, а быть профессионалом для S7 не просто задача, а ультиматум»,— комментирует акционер и заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Group Мария Филева.

В рамках рекламной кампании перевозчик сфокусировался на охватных офлайн-каналах (ТВ, наружная реклама в крупнейших городах и радио), а также на digital-каналах. Наружная реклама стартовала с 1 июня, реклама на федеральном ТВ и в онлайн-площадках — со 2 июня. В поддержку кампании S7 Airlines создала «вдохновляющий видеоролик». Его режиссером выступил Феликс Умаров, постановщик музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина».

АО «Авиакомпания "Сибирь"» (входит в ГК «С7», бренд S7 Airlines) зарегистрировано в Новосибирске в 1994 году. В 2024 году объем перевозок пассажиров S7 Airlines снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть перевозчика вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 188,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

Михаил Кичанов