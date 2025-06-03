Глава МИД Белоруссии Рыженков посетит РФ для переговоров с Лавровым

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков посетит Россию 9-10 июня с официальным визитом, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Руслана Варанкова.

По словам представителя МИДа Белоруссии, встреча с господином Лавровым — не единственное запланированное мероприятие во время поездки в Россию. Другие детали не приводятся.

Отвечая на вопрос о ближайших контактах президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, дипломат отметил, что они часто взаимодействуют друг с другом не только в рамках двусторонних визитов, но и на международных форумах и площадках, где участвуют обе стороны. «Вы же видите, насколько часто наши президенты созваниваются друг с другом. То есть это такая настоящая братская ежедневная плотная работа»,— сказал господин Варанков.