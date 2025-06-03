В Ярославле вновь отменили штрафы за безбилетный проезд в автобусах

В Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В министерстве региональной безопасности уточнили, что в регионе по-прежнему ограничена работа мобильного интернета из-за угрозы БПЛА. Из-за этих ограничений возможны проблемы и при оплате проезда в общественном транспорте.

«При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут»,— напомнили в правительстве области.

Также возможны затруднения при онлайн-записи к врачам, поэтому явку рекомендуют получать очно или по телефону. Граждан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Алла Чижова