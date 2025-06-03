Своими силами

«Помогать там, где ресурсов недостаточно» — так формулирует свою миссию Фонд Тимченко, который 15 лет поддерживает самые разные социальные и культурные инициативы в российской глубинке. За эти годы финансовую поддержку получили более 5,2 тыс. проектов, причем в приоритете фонда сельские территории с населением до 200 тыс. человек. Именно там часто не хватает инфраструктуры, ресурсов государства недостаточно, чтобы помогать всем одиноким, видеть всех пожилых. Выход один — искать на местах активных неравнодушных людей, готовых объединяться и помогать друг другу. И таких, к счастью, немало. Эти люди-«батарейки» становятся лидерами инициативных групп — так называемых ТОСов (территориальных общественных самоуправлений).

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ТОС как зарегистрированное юридическое лицо может участвовать в конкурсах и грантах, тем самым привлекая в свой населенный пункт целевые средства, которых всегда не хватает. Полученные деньги часто направляют на благоустройство территории и организацию соседского центра — места, где можно собраться, поговорить, обсудить планы и просто выпить чаю. В деревне Смышляевка Ульяновской области заложили «Народный парк» с цветниками и прогулочными аллеями, поставили хоккейную коробку. В находящемся неподалеку селе Красная Балтия очистили озеро, обустроили родник и колодец, создали общественное пространство «Сквер Победы» вокруг памятника павшим.

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Далее на повестке ТОСа забота об односельчанах, особенно пожилых, одиноких, малоимущих. Тут целый комплекс проблем: зимой снег убрать, летом траву покосить, перед Пасхой прибрать в доме и окна помыть, принести продукты и лекарства, да просто лампочку ввернуть. «Забота в ближайшем окружении» — одно из направлений работы Фонда Тимченко. Идея в том, чтобы сделать помощь ближнему адресной, своевременной и регулярной. В селе Уржумском (40 км от Ульяновска) работает центр здоровья «Рассвет», в котором есть не только массажеры и тренажеры, но и комната ароматерапии. А в селе Забалуйка, почти на границе с Пензенской областью, обустроили социальную пекарню — теперь школьники-волонтеры разносят на дом бабушкам буханки белого хлеба. Все эти общие дела, забота и поддержка не просто повышают качество жизни в сельской местности, но создают прочные добрососедские и дружеские связи между жителями, в том числе из разных поколений. Они вместе думают о будущем своей малой родины и заботятся о ее благополучии.

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С 24 апреля Фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурс «Сила внимания-2025». Это уже третий по счету конкурс, его цель — улучшить благополучие и повысить качество жизни целевых групп на малых территориях. Участие принимают местные НКО, инициативные группы и учреждения, которые не просто оказывают помощь, а формируют вокруг уязвимых групп настоящее сообщество поддержки. В нынешнем году появилась новая номинация — «С заботой об уязвимых». Она поддерживает проекты, которые одновременно работают с пожилыми и семьями.

А с 20 мая стартовал конкурс «Добрый спорт». Он нацелен на развитие детского любительского массового спорта в малых городах и селах. Поддерживаются проекты, создающие возможности для командных игр во дворах, а также шахматных секций — везде, где спорт помогает раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью чего-то большего.

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Участвовать в конкурсах могут НКО, ТОС и бюджетные учреждения из малых городов и сел с населением до 200 тыс. человек. Размер финансирования — до 2 млн руб.