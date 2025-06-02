В Ростове участник террористической группировки получил пожизненный срок

В Ростове огласили приговор участникам террористической группировки — Артему Мурдиду, Анне Мурдид и Анне Вошкодер. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, хранении, изготовлении, взрывчатых веществ или взрывных устройств и ряде других преступлений (ч. 2 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2022 года Артем Мурдид связался с сотрудником СБУ и вступил в террористическое сообщество. Он также привлек к участию мать и сожительницу. С 5 по 30 июня 2022 года группа наблюдала за участком Мелитопольской железной дороги, закупая одновременно взрывчатые вещества. Мурдид изготовил самодельное взрывное устройство и 8 июля заложил его между шпалами. Однако довести дело до конца помешал железнодорожный обходчик. Взрывчатку обезвредили сотрудники Росгвардии. В сентябре 2022 года осужденный повторил попытку: он установил новое СВУ на пути следования начальника железнодорожной станции. Взрыв произошел, но чиновник не пострадал.

На этом группировка не остановилась. 20 ноября Мурдид начал наблюдение за уполномоченным главы администрации Мелитополя, а 6 декабря он взорвал СВУ у подъезда дома чиновника. Потерпевший получил множественные травмы. Самый тяжелый теракт произошел 14 марта 2023 года. Мурдид заложил взрывчатку в автомобиль директора муниципального предприятия «Городской транспорт». В результате взрыва директор погиб, еще один человек пострадал.

Суд приговорил Артема Мурдида к пожизненному заключению со штрафом 900 тыс. руб., Анну Мурдид к 22 годам исправительной колонии со штрафом 600 тыс. руб., Анну Вошкодер — к 20 годам исправительной колонии со штрафом 550 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская