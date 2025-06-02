В массовых гонках на Шарташе приняли участие свыше 500 велосипедистов

Свыше 500 велосипедистов приняли участие в IV Всероссийской велогонке, которая прошла 31 мая впервые на территории Шарташского лесопарка. Как сообщили организаторы, участники в возрасте от трех лет и старше приехали из разных городов Свердловской области. Были велосипедисты из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов

Велогонки приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который отмечается 3 июня. Их организовали Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области при поддержке Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Для участников были подготовлены четыре дистанции:

«Беговелы» (возраст от 3 до 5 лет);

«Мини-гонка» (5-8 лет);

«Шоссейные гонки»;

«Маунтинбайк» (маршрут с элементами кросс-кантри в лесной местности).

«Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение»,— отметил президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко.

Таисья Семина