В массовых гонках на Шарташе приняли участие свыше 500 велосипедистов
Свыше 500 велосипедистов приняли участие в IV Всероссийской велогонке, которая прошла 31 мая впервые на территории Шарташского лесопарка. Как сообщили организаторы, участники в возрасте от трех лет и старше приехали из разных городов Свердловской области. Были велосипедисты из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска.
Фото: Дмитрий Иванов
Велогонки приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который отмечается 3 июня. Их организовали Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области при поддержке Волонтерского центра Алексея Вихарева.
Для участников были подготовлены четыре дистанции:
- «Беговелы» (возраст от 3 до 5 лет);
- «Мини-гонка» (5-8 лет);
- «Шоссейные гонки»;
- «Маунтинбайк» (маршрут с элементами кросс-кантри в лесной местности).
«Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение»,— отметил президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко.