Родная речь неговорящим детям

В России разработан первый отечественный диагностический инструмент для помощи неговорящим детям. С его помощью специалисты смогут оценить коммуникативное и языковое развитие человека, а затем подобрать подходящие способы общения — от жестов и графических символов до мобильных приложений. Авторы поясняют, что сейчас логопедам и дефектологам приходится использовать зарубежные анкеты, которые не всегда корректно переведены и «не учитывают наши культуральные особенности». Опрошенные “Ъ” специалисты согласны, что отечественный диагностический инструмент может помочь педагогам, и ждут аналогичного для родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Диагностический инструмент «Конструктор целей» разработала петербургская НКО «Социальная школа "Каритас"» (помогает семьям людей с особенностями развития, обучает специалистов в этой сфере и волонтеров) при поддержке Фонда президентских грантов. «Конструктор целей» реализован как онлайн-опросник, которым могут воспользоваться педагоги, логопеды, дефектологи и тьюторы. Им нужно подробно ответить на вопросы о языковом и коммуникативном развитии ребенка, а также о факторах среды, которые влияют на общение. После этого программа даст рекомендации по взаимодействию с ребенком и посоветует средства альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) — жесты, графические символы или, например, специальные приложения.

Альтернативные способы общения необходимы всем, кто не может использовать устную речь, поясняет координатор «Социальной школы» логопед-дефектолог Ирина Текоцкая: это могут быть дети с ДЦП, ментальными нарушениями, генетическими синдромами и другими особенностями здоровья.

«Важно понять, как ребенок видит и слышит, как понимает обращенную речь. Что помогает ему общаться, а что, наоборот, становится барьером,— говорит она.— Тогда мы поймем, какие средства АДК ему доступны».

Госпожа Текоцкая подчеркивает, что в России до сих пор не было такого диагностического инструмента, из-за этого специалисты пользовались западными аналогами, которые «далеко не все корректно переведены и не учитывают наши культуральные особенности».

Учитель-дефектолог, методист Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» минобразования Чувашии Ольга Иванова рассказывает, что в начале 2000-х при работе с неговорящими детьми приходилось опираться на «простые, почти кустарные методы». Специалисты использовали звукоподражание, пропевание слогов, жестовую поддержку, самостоятельно рисовали коммуникативные карточки. «Это требовало времени и интуиции, ведь у каждого ребенка уникальные стартовые возможности и к каждому нужно найти свой ключик успеха,— говорит она.— Помню, у меня была специальная тетрадка, куда я записывала слоги, слова и фразы, которые нам вместе с детьми удалось научиться говорить. А самое главное — понимать». Госпожа Иванова согласна, что «Конструктор целей» как структурированный инструмент — это «важный шаг в систематизации помощи» таким детям. «Важно помнить, что никакой опросник не заменит живого наблюдения и эмоционального контакта с ребенком. Но если он сократит путь от первых звуков к осмысленной коммуникации — это большая победа»,— считает эксперт.

Учитель-дефектолог из Чебоксар Надежда Садовникова говорит, что детям с нарушениями коммуникативной функции речи, социального взаимодействия и познавательной сферы «обязательно нужна четкая структуральная обстановка». Один из ее основных компонентов — визуальная поддержка, использование наглядных стимулов. Рекомендации по их использованию помогут многим, говорит госпожа Садовникова и указывает, что «в последние годы» в дошкольные учреждения приходит все больше неговорящих детей с расстройствами аутистического спектра.

В июле «Социальная школа» планирует выпустить еще один опросник «Ключ к общению» — для родителей.

Он поможет неспециалистам правильно реагировать на сигналы ребенка и выбрать подходящие средства общения. Дефектолог Ольга Иванова считает это очень полезным — по ее оценке, вовлеченность родителей в коммуникативное развитие ребенка «составляет половину успеха».

Наталья Костарнова