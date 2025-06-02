112 врачей-целевиков придут работать в больницы области

В Ярославской области в этом году медицинские учреждения пополнят 112 выпускников Ярославского государственного медицинского университета, прошедших целевое обучение в вузе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Из них 52 обучились по программам специалитета и 60 — ординатуры. По инициативе губернатора Михаила Евраева в регионе внедряют меры для привлечения медицинских кадров. Медикам, работающим в сельской местности, выдают сертификаты на 4 млн руб. для покупки жилья и предоставляют выплаты молодым специалистам до 35 лет. Увеличено количество целевых мест в Ярославском государственном медуниверситете и организовано целевое обучение в медицинском колледже.

«Министерство здравоохранения Ярославской области – это ключевой заказчик целевого обучения студентов и ординаторов медицинского университета. Ведется взаимодействие по программам профессиональной ориентации для абитуриентов, в том числе через организацию работы медицинских классов»,— рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов.

Сейчас по целевым договорам обучаются 613 студентов и 142 ординатора. Ректор ЯГМУ Александр Хохлов добавил, что совместно с правительством области реализуется проект «Врач-стажер», который помогает ординаторам трудоустраиваться в местные медицинские организации.

Как сообщили в правительстве области, сейчас в регионе идет процесс централизации медучреждений, рекомендованный Министерством здравоохранения России. Аналогичные мероприятия проводятся в Мурманской, Псковской, Нижегородской, Томской областях и Пермском крае. В ходе централизации будет сокращен дублирующий управленческий и вспомогательный персонал, что позволит поднять заработную плату оставшемуся немедицинскому персоналу примерно на 100%.

Губернатор Михаил Евраев ранее отмечал, что централизация даст возможность сконцентрировать современную технологическую базу в рамках одного учреждения. Это позволит пациентам получать более качественное лечение, вне зависимости от места жительства.

Антон Голицын