МВД: с 1 июня на «Госуслугах» изменился порядок смены пароля

С 1 июня на портале «Госуслуги» изменился порядок смены пароля, направленный на усиление безопасности пользователей. Согласно новым правилам, одноразовый код подтверждения операций будет выслан только в том случае, если в момент запроса пользователь не разговаривает по мобильному телефону. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ведомство пояснило, что данная мера призвана предотвратить попытки несанкционированного доступа к аккаунтам, в том числе с использованием схем, связанных с демонстрацией экрана. Ранее было объявлено, что в третьем квартале 2025 года на «Госуслугах» появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля.