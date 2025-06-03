Метрополитен подкопается к верфям

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет разработчика проектной документации для ремонта второго вестибюля станции метро «Площадь Восстания» за 87,2 млн рублей, следует из портала госзакупок. Также комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории для возведения станции новой линии метро «Площадь Репина — 2» в районе Адмиралтейских верфей. Планы Смольного по развитию городского метрополитена опрошенные эксперты назвали спорными и сомневаются, что их удастся реализовать полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Площадь Репина-2» будет частью планируемой Адмиралтейско-Охтинской «голубой» линии метро и свяжет ее с Фрунзенско-Приморской «фиолетовой» линией через станцию метро «Театральная»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Площадь Репина-2» будет частью планируемой Адмиралтейско-Охтинской «голубой» линии метро и свяжет ее с Фрунзенско-Приморской «фиолетовой» линией через станцию метро «Театральная»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в Петербурге планируют до 2030 года открыть десять новых станций метро, а к концу 2025 года планируется завершить строительно-монтажные работы на «Путиловской» и «Юго-Западной», которые станут первыми на шестой «коричневой» Красносельско-Калининской линии метро.

Кроме уже обозначенных городом планов, КГА начал разрабатывать проект для планировки территории в рамках строительства еще одной станции метро в районе Адмиралтейских верфей. «Площадь Репина — 2» будет частью планируемой Адмиралтейско-Охтинской «голубой» линии метро и свяжет ее с Фрунзенско-Приморской «фиолетовой» линией через станцию метро «Театральная». Процесс работы над документами по межеванию земли продлится до конца февраля 2026 года, после чего проект выставят на общественные обсуждения.

Станцию, по информации комитета, расположат на участке, ограниченном реками Невой, Мойкой, Фонтанкой, Пряжкой и улицей Лоцманской. Впрочем, ранее в Смольном расположение «Площади Репина — 2» обозначали конкретнее: ее первый вестибюль должен был находиться на пересечении Рижского и Старо-Петергофского проспектов, а второй — в начале Лоцманской улицы, к юго-западу от соответствующей площади.

Адмиралтейско-Охтинская «голубая» линия, согласно долгосрочным планам развития метрополитена, должна пройти через город с запада на восток, начиная от станции «Двинская» у Гутуевского моста, проходя через «Площадь Репина», «Театральную-2», «Адмиралтейскую-2», «Михайловскую», «Чернышевскую-2», «Суворовскую-2» и Янино.

Параллельно с этим ГУП «Петербургский метрополитен» занимается реставрацией существующих станций метро: «Чернышевской», «Удельной» и «Фрунзенской». Теперь очередь дошла до ремонта станции «Площадь Восстания», для которого Смольный ищет разработчика проектной документации за 87,2 млн рублей во второй раз. Стоимость контракта по сравнению с прошлой закупкой, согласно документам, не изменилась.

Единственная разница между тендерами в сроках выполнения контракта заключается в том, что вместо 25 января 2027 года разработчику нужно завершить работу 12 июля того же года. Как объяснили в «Петербургском метрополитене», за два года исполнителю нужно подготовить план капремонта вестибюля и наклонного хода с эскалаторами, которые выходят на Московский вокзал. К тому же во время выполнения контракта необходимо учесть, что часть здания является объектом культурного наследия России.

До 2030 года реконструкция наклонного хода ждет станции «Кировский завод», «Нарвская», «Московские ворота», «Электросила» и «Гражданский проспект».

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сочли, что планы по модернизации метрополитена выполнимы лишь отчасти. По мнению директора по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимира Валдина, перспективы строительства станции метро «Площадь Репина» крайне туманны, потому как на данный момент неясно, когда разберутся с открытием «Театральной», через которую планируется пересадка на «голубую» линию метро. Однако и господин Валдин, и транспортный аналитик Владислав Булгаков согласны, что разработать до весны 2026 года проект по станции реально, но неизвестно, как быстро удастся воплотить его в жизнь.

При этом планы по ремонту более реальны. Хотя эксперты не уверены, что он необходим, если новые станции в Петербурге не вводятся, а вместо обещанных трех станций метро запустили для пассажиров только «Горный институт». «Выполнить обновление "Площади Восстания" за это время выйдет, и проблем не возникнет. Другой вопрос, насколько она требует ремонта, не знаю. По-моему, Петербург решил взять в России первенство по количеству станций метро, поставленных на ремонт»,— завершил господин Валдин.

Стефания Барченкова