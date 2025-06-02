В продукции ярославского производителя нашли сальмонеллу

Россельхознадзор нашел несоответствия в продукции ярославского ОАО «Волжанин». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На птицеводческой площадке ярославского производителя отобрали пробы пяти видов животноводческих товаров и выявили несоответствия продукции.

«Так, в мясной массе из мяса кур, курином шницеле и тушках кур обнаружены сальмонеллы, а в жидких яичных продуктах –остатки лекарственного средства: 20 мкг/кг энрофлоксацина в белке и 12 мкг/кг – в желтке. Помимо этого, в одном из тверских супермаркетов в реализации находился суповой набор из мяса кур с сальмонеллами»,— сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что информация о небезопасной продукции была направлена в Роспотребнадзор.