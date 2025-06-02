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В продукции ярославского производителя нашли сальмонеллу

Россельхознадзор нашел несоответствия в продукции ярославского ОАО «Волжанин». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На птицеводческой площадке ярославского производителя отобрали пробы пяти видов животноводческих товаров и выявили несоответствия продукции.

«Так, в мясной массе из мяса кур, курином шницеле и тушках кур обнаружены сальмонеллы, а в жидких яичных продуктах –остатки лекарственного средства: 20 мкг/кг энрофлоксацина в белке и 12 мкг/кг – в желтке. Помимо этого, в одном из тверских супермаркетов в реализации находился суповой набор из мяса кур с сальмонеллами»,— сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что информация о небезопасной продукции была направлена в Роспотребнадзор.

ОАО «Волжанин» — крупнейшее птицеводческое предприятие яичного направления в Ярославской области. Зарегистрировано в Ермаково Рыбинского района Ярославской области в 1993 году. Входит в топ-10 российских предприятий по производству яиц.

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