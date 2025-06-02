Лесопромышленный холдинг Segezha Group в рамках допэмиссии привлек 113 млрд руб. В допэмиссии Segezha Group приняли участие ее крупнейший акционер АФК «Система» и ряд внешних инвесторов, в том числе ключевые кредиторы. В результате этого долг компании сократится в три раза, до 60 млрд руб. Segezha Group получит возможность выйти на операционную прибыль. Контрольный пакет сохранит за собой АФК «Система». Segezha Group — компания с уникальной ресурсной базой, стабильной загрузкой производственных мощностей, сильными позициями в том числе в высокомаржинальных продуктовых сегментах. Таким образом, у компании есть все предпосылки для достижения высоких, и главное, стабильных операционных результатов, отметили в корпорации.

Toyota не планирует возобновлять поставки новых авто в Россию, об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представительство японской компании в России. Комментарий появился после ряда публикаций на прошлой неделе о том, что концерн возобновил продажи якобы через свою «дочку». Но в дилерской сети это опровергли, заметив, что поставки идут только по параллельному импорту.

Законопроект об овербукинге может включать временный запрет на него для авиакомпаний, которые слишком часто отказывают пассажирам в перевозке. В юридическом департаменте «Аэрофлота» уточнили, что поправки предполагают также введение штрафа для перевозчиков в размере 200% от стоимости билета при применении овербукинга на рейсе, который выполняется реже одного раза в сутки.