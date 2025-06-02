В Минздраве Кубани призвали туристов избегать контакта с мазутом на побережье

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов призвал туристов не посещать закрытые пляжи в Анапе и Темрюкском районе из-за риска проблем со здоровьем при контакте с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Пляжи на территории Анапы и частично в Темрюкском районе остаются недоступными для отдыхающих. На побережье размещены предупреждающие баннеры, однако некоторые туристы нарушают установленные ограничения.

«Ограничения введены исключительно с целью защитить туристов, ведь контакт с нефтью и продуктами ее переработки может привести к проблемам со здоровьем», — заявил Евгений Филиппов.

По словам министра, взаимодействие с загрязняющими веществами может вызвать кожные проявления, обострение аллергических реакций и болезней органов дыхания. Наибольшую осторожность должны проявлять дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют при попадании мазута на кожу промыть пораженный участок водой с мылом, а при ухудшении самочувствия обратиться к врачам.

«Призываю жителей и гостей края ради собственного здоровья соблюдать введенные ограничения, выбирать разрешенные зоны отдыха и следить за обновлением информации относительно состояния воды и пляжей в официальных источниках», — подчеркнул министр.

Алина Зорина