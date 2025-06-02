«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Если говорить о российском рынке, две тенденции влияют на настроение инвесторов. Во-первых, геополитика. Во-вторых, на этой неделе в пятницу, 6 июня, пройдет заседание Центробанка по ключевой ставке. Как эти темы могут повлиять на динамику российских активов? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Понятно, что главная тема — это геополитическая напряженность. При этом нет какой-то определенности в том, что касается переговоров России и Украины. Как на эти события реагируют инвесторы на российском рынке? Как будет себя вести рынок акций?

Владимир Зернов: На рынке акций может продолжиться снижение или может возникнуть так называемая пила, волатильность без внятного направления. При этом я бы хотел напомнить, что сейчас может сыграть очень важную роль отсутствие дивидендов от многих компаний. Этот дивидендный сезон был крайне разочаровывающим, многие компании приняли решение не выплачивать дивиденды. Это для российского рынка, который традиционно испытывает довольно большую поддержку от дивидендов, является сильным негативным фактором. Что касается облигаций, то там все в большей степени зависит от того, что решит ЦБ, а не от геополитики.

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