В Черноземье 3 июня будет облачно, от +13°С до +30°С

Во вторник, 3 июня, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от +8°С до +28°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями, а температура составит до +13°C. Днем ожидается переменная облачность, может пойти небольшой дождь, до +28°C.

В Воронеже на протяжении суток синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью — до +12°C. Днем — до +28°C.

В Курске ночью ожидается облачность и небольшой дождь, температура составит до +15°C. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков, до +27°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до +10°C. Днем тоже будет облачно, до +27°C.

В Орле ночью синоптики обещают облачную и дождливую погоду, температура составит до +14°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +26°C.

В Тамбове на протяжении суток прогнозируется облачная погода. Ночью — до +8°C. Днем воздух прогреется до +28°C.

Егор Якимов