Проход по биометрии в зону досмотра может появиться в аэропортах к 2030 году

Безбарьерный проход по биометрии в зону предполетного досмотра может появиться во всех российских аэропортах в 2029-2030 году. Об этом заявил заместитель гендиректора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.

«Учитывая все последовательные события, которые для этого должны произойти, действительно, пассажиру не обязательно будет иметь с собой паспорт для того, чтобы из точки А добраться в точку Б»,— сказал господин Ильин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по ТАСС). Он рассказал, что сейчас идет тестирование кабин, которые позволят не показывать бумажный документ при проходе в зону предполетного досмотра.

Также господин Ильин напомнил, что в Шереметьево пассажиры уже могут пройти пограничный контроль при помощи биометрии. По его словам, с 2021 года установлено 10 таких кабин. В этом году планируется удвоить их количество, рассказал Дмитрий Ильин.

Екатерина Отрашкевич