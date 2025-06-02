Нижегородская область по нацпроекту «Семья» получит 2 млрд рублей на детсады

В национальном проекте «Семья» для Нижегородской области запланировано 2 мдрд руб. на строительство пяти детских садов. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил во время беседы с губернатором Глебом Никитиным 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Мишустина, в госпрограмме «Развитие образования» для региона запланировано еще около 3 млрд руб. на строительство четырех школ.

Глеб Никитин рассказал, что проекты по строительству детсадов уже реализуются. К концу 2027 года в Нижегородской области должны создать более 1,2 новых мест в детских садах. Кроме того, средства федерального бюджета позволят сформировать современные условия для 2,3 тыс. школьников.

Глава региона также напомнил, что по нацпроекту «Образование» в Нижегородской области ввели около 31 тыс. мест в 38 новых школах. Для дошкольников открыли 7,5 тыс. мест в 48 детских садах.

Андрей Репин