В Ростовской области со 2 по 8 июня ожидаются перебои телевизионного сигнала

В Ростовской области на этой неделе ожидаются сбои теле- и радиосигналов. Информация об этом появилась на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в период со 2 по 8 июня отключения коснутся несколько населенных пунктов. Так, с 3 июня с 10:00 до 16:00 перебои в вещании будут в поселке Веселый (Веселовский район), 4 июня с 11:00 до 17:00 — в поселке Войково (Тарасовский район), 5 июня с 10:00 до 16:00 — в селе Куйбышево (Куйбышевский район). Кроме того, 2 июня с 11:00 до 17:00 и 3 июня с 8:00 до 11:00 аналогичная ситуация сложится в городе Миллерово, а 5 июня с 10:00 до 16:00 — в слободе Родионово-Несветайская.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Мария Хоперская