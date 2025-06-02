В Прикамье депутат заксобрания возглавит спортивный вуз

Депутат Законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко назначен ректором Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Соответствующий приказ подписан министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщает Ura.ru. По данным «Ъ-Прикамье» господин Демченко будет представлен коллективу вуза 3 июня. Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира в сезоне-2004/2005, многократным чемпионом России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Альберта Демченко в соцсети Фото: страница Альберта Демченко в соцсети

В мае сообщалось, что господин Демченко попросил освободить его от осуществления депутатской деятельности на постоянной основе. Тогда стало известно, что он планирует заняться бизнесом или стать руководителем какого-либо спорткомплекса.

В декабре 2024 года на работу чайковской госакадемии обратил внимание спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По словам господина Губерниева, ценообразование стадиона «Снежинка», находящегося на балансе вуза, весьма завышено. Тогдашний ректор академии Фанави Зеркин сообщил, что конечная стоимость складывается из расходов на содержание стадиона, обеспечение трасс и зарплаты сотрудникам.