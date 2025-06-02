«Это просто поле непаханое»

В Нижегородской области основной отраслью, где наиболее эффективно удается внедрять искусственный интеллект (ИИ), сегодня остается городское хозяйство. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков рассказал на сессии «Борьба интеллектов», которая 2 июня прошла в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— За последние два года в Нижегородской области внедрен целый ряд нетривиальных решений, позволяющих выявлять проблемы, связанные, в частности, с уборкой и вывозом снега или дефектами дорожного полотна. Еще одной областью применения ИИ стало выстраивание коммуникаций с населением. У нас достаточное количество проектов, когда роботы применяются в колл-центрах. По отдельным направлениям доля отработанных с использованием роботов звонков достигает 70%. Мы также используем ИИ чтобы оценить эффективность взаимодействия сотрудников колл-центров с людьми. Насколько эта коммуникация была эффективна, понять с помощью обычных технологий невозможно. Искусственный интеллект позволяет дать оценку того, насколько полно был получен ответ на обращение.

Также мы используем ИИ в работе с соблюдением земельного и градостроительного законодательства. Мы фиксируем с помощью ИИ основные типы нарушений, такие как самострой, самовольное занятие и нецелевое использование земельных участков. В итоге мы получаем информацию по всей территории Нижегородской области о том, какое количество нарушений имеет место быть и с помощью ИИ автоматически формируем акты осмотры. Ннасколько я знаю, ни у кого из регионов таких продвинутых решений для решения этой задачи нет.

Огромный пласт задач в сфере применения ИИ пока остается нереализованными. Это просто непаханое поле. Например, в медицине я вижу перспективу для применения ИИ в диагностике. Сейчас к каждому человеку привязывается огромное количество медицинских документов. Врачу обработать этот массив информации нереально, а для ИИ это может быть посильной задачей. Кроме того, его можно использовать в документообороте. Протоколирование, сбора анамнеза — это те задачи, которые ИИ должен научиться решать.

В транспорте мы все ждем внедрения технологии беспилотного вождения. Есть технологии, которые позволяют водить общественный транспорт без участия водителей, но в промышленную эксплуатацию они нигде не введены. Мы ждем этого технологического рывка. Он, по всей видимости, произойдет, но не в ближайший год.

Везде, где есть big-data, все задачи будут постепенно уходить от человека к искусственному интеллекту. Водопроводчика или грузчика ИИ не заменит, но все, что делается с использованием компьютера, будет делаться с применением технологий искусственного интеллекта.

Записал Андрей Репин