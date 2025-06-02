Развлекательные приложения стали самыми востребованными жителей Сочи

Развлекательные приложения стали лидерами среди загрузок жителей Сочи в мае 2025 года, заняв 35,6% от общего числа установок. Интерес к данной категории продолжает увеличиваться каждый месяц. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на RuStore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На втором месте расположились приложения для покупок с показателем 23,6%. В этой категории доминируют маркетплейсы: Wildberries (20,5%), Ozon (15,3%) и Fix Price (3,4%).

Третью строчку занимают объявления и услуги — 22%. Наиболее популярным стало приложение «Авито Услуги, Авто, Работа» с долей 63,1%, за ним идут «Почта России» (7,9%) и «Юла Сервис объявлений» (3,7%).

Государственные приложения составили 11,1% от общего количества установок. Тройка лидеров: «Госуслуги» (32,6%), «Госключ» (13,5%) и «Мой налог» (12%).

Завершает рейтинг категория «Здоровье» с долей 7,7%. Чаще всего жители курорта загружают приложения для покупки и доставки медикаментов: «Аптека Апрель» (15,5%), «Apteka.RU» (6,1%) и «Согаз Здоровье и Страхование» (4,6%).

Алина Зорина