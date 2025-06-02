Главе СКР доложат о нарушении прав переселенцев из аварийного жилья в Ахтубинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по сведениям о нарушении прав переселенцев из аварийного жилья в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее в сети появилась информация о том, что в Ахтубинске многоквартирный дом 1978 года постройки признан аварийным в 2020 году, но там до сих пор проживают шесть семей. В прошлом месяце в здании обрушилась кирпичная кладка фасада. К счастью, никто не пострадал, жильцов эвакуировали. При этом им все еще не предоставили благоустроенное жилье.

По поручению господина Бастрыкина и.о. начальника астраханского следственного управления Владимиру Смирнову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах и результатах процессуальной проверки. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения и ход проверочных мероприятий.

Павел Фролов