Суд обязал чиновников Лиманского района принять на баланс шлюз-регулятор

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск регионального Управления по капитальному строительству к администрации Лиманского муниципального района. Решение обязывает муниципалитет в 14-дневный срок принять в собственность два шлюза-регулятора, построенных на ильмене Большой Долбанский. Ранее районная администрация отказалась зарегистрировать право собственности на объекты, что спровоцировало судебный спор.

Спорные гидросооружения расположены вблизи поселка Лиман с населением порядка 10 тыс. человек и села Песчаное. Они созданы в рамках госпрограммы «Оздоровление Волги» для регулирования водного режима ильменя, предотвращения засух, инфекционных вспышек и чрезвычайных ситуаций. По данным проектной документации, без шлюзов-регуляторов возможна деградация экосистемы и угроза здоровью жителей.

Объекты построены в 2020 году подрядчиком ООО «Бест-Строй» по заказу Управления капстроительства Астраханской области. Несмотря на распоряжение правительства региона о передаче сооружений муниципалитету (апрель 2023 г.), администрация Лиманского района в июне 2023 года отказалась их принять, сославшись на обременительность содержания. Это и стало основанием для иска.

Суд указал, что шлюзы-регуляторы напрямую связаны с вопросами местного значения: предотвращением ЧС, охраной окружающей среды и защитой населения. Их функция соответствует полномочиям муниципального района, а финансирование из федерального бюджета не препятствует передаче в муниципальную собственность. Отказ администрации признан необоснованным. Решение устояло в апелляции и вступило в законную силу.

Никита Маркелов