Финтех-стартап Chime оценил себя в $11 млрд на IPO

Американский финтех-стартап Chime 2 июня опубликовал ценовой диапазон размещения своих акций в ходе предстоящего IPO на NASDAQ. В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания сообщила, что планирует привлечь до $832 млн, продав 32 млн акций при ценовом коридоре $24–26. Тем самым общая оценка Chime составит до $11,2 млрд. Стартап собирается продать в ходе размещения 25,9 млн акций, еще около 6 млн — продадут его нынешние инвесторы.

Размещение Chime может стать одним из крупнейших IPO в США за последнее время — в условиях, когда в последние годы этот рынок переживает спад. По мнению аналитиков, если IPO Chime пройдет успешно, это может стимулировать к размещению на бирже другие компании, особенно из финтех-сектора.

Оценка самого стартапа, основанного в 2012 году, существенно снизилась с пика в 2021 году, когда в ходе очередного раунда финансирования его оценили в $25 млрд. Как отмечает директор по рынкам акционерного капитала компании Mergermarket Сэмюел Керр, довольно низкая оценка является благоразумным решением, стимулируя инвесторов покупать акции компании.

Яна Рождественская