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В Ярославской области сгорел штабель леса

В Большесельском районе огонь уничтожил заготовленный лес на площади 250 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Возгорание произошло 31 мая в деревне Половинки. Пожар тушили трое пожарных и одна единица техники. Предварительной причиной возгорания называется поджог. В настоящее время специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что со 2 июня в регионе введет особый противопожарный режим, который подразумевает трехнедельный запрет на посещение лесов.

Алла Чижова

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