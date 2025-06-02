В Ярославской области сгорел штабель леса
В Большесельском районе огонь уничтожил заготовленный лес на площади 250 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Возгорание произошло 31 мая в деревне Половинки. Пожар тушили трое пожарных и одна единица техники. Предварительной причиной возгорания называется поджог. В настоящее время специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что со 2 июня в регионе введет особый противопожарный режим, который подразумевает трехнедельный запрет на посещение лесов.