В Ярославской области сгорел штабель леса

В Большесельском районе огонь уничтожил заготовленный лес на площади 250 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Возгорание произошло 31 мая в деревне Половинки. Пожар тушили трое пожарных и одна единица техники. Предварительной причиной возгорания называется поджог. В настоящее время специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что со 2 июня в регионе введет особый противопожарный режим, который подразумевает трехнедельный запрет на посещение лесов.

Алла Чижова