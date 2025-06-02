На Дону сотрудниками ОБЭП изъято четыре тонны опасной рыбной продукции

Представители ГУ МВД России по Ростовской области, совместно со специалистами Россельхознадзора и представителями общественных организаций провели очередной рейд среди объектов торговли, расположенных в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации источника, основной задачей мероприятия стало предупреждение правонарушений, связанных с нарушением ветеринарно-санитарных правил и технических регламентов при реализации рыбной продукции. В результате проверки, рейдовой группой было обнаружено более четырех тонн рыбной продукции, потенциально несущей угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно данным пресс-службы, возбуждено семь уголовных дел по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Валентина Любашенко