Строитель детсада в «Городских Просторах» Саратова не будет устранять недостатки

Арбитражный суд Саратовской области отказал в удовлетворении требований муниципального учреждения «Капитальное строительство» к подрядчику ООО «ГранитПромСтрой». Истец требовал устранить многочисленные строительные дефекты в детском саду № 245 «Экополис» в микрорайоне Городские просторы, а также взыскивать миллионный штраф.

МКУ «Капитальное строительство» ссылалось на ненадлежащее исполнение подрядчиком муниципального контракта от 2021 года по строительству детсада на 160 мест — стоимость работ превысила 100 млн руб. В перечне претензий значились протечки кровли, грибок, неработающие светильники, дефекты отделки фасада и асфальта, а также накопление влаги у входа в техподполье.

Эксперты ООО «ЦенаСтройКонсалт» установили, что проблема возникла из-за отсутствия защитного навеса, не предусмотренного исходным проектом. Связи между работами подрядчика и этим недостатком не обнаружено.

Суд признал требование об устранении накопления влаги необоснованным, так как подрядчик выполнил работы в соответствии с проектной документацией. Взыскание штрафа также отклонено.

Никита Маркелов