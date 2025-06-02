В Ростове после капремонта открылся филиал поликлиники №7

В Ростове открылся филиал городской поликлиники №7. Медучреждение закрыли на капремонт в 2023 году, сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на реконструкцию здания из бюджета региона направили около 100 млн руб. Строители укрепили фундамент и несущие конструкции, заменили коммуникации, системы вентиляции, пожарного оповещения и видеонаблюдения, отремонтировали крышу и провели внутреннюю отделку.

На площади почти в 800 квадратных метров находятся кабинеты терапевтов, хирурга, невролога, эндокринолога, кардиолога и стоматолога. В поликлинике также работают процедурный и прививочный кабинеты, пункт забора крови и кабинет функциональной диагностики. Еще есть дневной стационар на десять мест в две смены.

Мария Хоперская