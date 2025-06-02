Глеб Никитин предложил построить транспортный узел Мыза – Кстово за счет ФНБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина включить транспортный проект «Мыза - Кстово» в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщили в нижегородском правительстве 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проекты, включенные в этот перечень, получают финансирование за счет средств ФНБ на возвратной основе под небольшой процент.

«Важный момент, на который я хотел бы обратить особое внимание, — объединение агломераций. Наш регион, по-моему, единственный, который выполнил эту задачу: буквально в апреле мы приняли решение о присоединении города Кстово к Нижнему Новгороду»,— рассказал губернатор на встрече с Михаилом Мишустиным.

Он добавил, что для замыкания кольца городских электричек необходимо строительство пересадочного пункта «Мыза — Кстово» и попросил премьер-министра, чтобы Минфин России оказал поддержку по включению этой инициативы в перечень самоокупаемых проектов ФНБ.

По данным Горьковской железной дороги, все документы по транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Мыза – Кстово» прошли госэкспертизу и переданы в правительство РФ для определения модели финансирования. Уже идет подготовка к строительству железнодорожной ветки. Также проект обеспечен подвижным составом, его приобрело в лизинг АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Лизинговые платежи полностью компенсируют из областного бюджета. Ожидается, что данному маршруту будет курсировать более 20 пар поездов.

Галина Шамберина