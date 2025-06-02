Орбан: конфликт на Украине может затянуться на годы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о возможности затяжного конфликта на Украине. Он добавил, что созвал в понедельник совет обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Виктор Орбан

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года»,— написал господин Орбан в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венгерский премьер-министр также отметил резкий распад трансатлантического единства. По его словам, ранее никогда не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые настаивают на продолжении конфликта. Он призвал Венгрию оставаться на стороне мира, несмотря на возможное усиление давления со стороны Европейского союза и ожидаемые нападки из Киева и Брюсселя.