В Саратове ветка дерева травмировала девушку, прокуратура начала проверку

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке после травмирования местной жительницы в результате падения ветки дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, девушка пострадала днем сегодня, 2 июня, близ дома № 10 по ул. Антонова областного центра. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В ходе проверки прокуратура оценит исполнение органами местного самоуправления требований законодательства. Также надзорному ведомству предстоит оценить полноту мер по содержанию зеленых насаждений на территории района.

Павел Фролов