Пенсионерку из КБР осудили на 6 лет колонии за мошенничество с землей

Нальчикский городской суд приговорил 65-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии к 6 годам колонии общего режима за мошенничество с земельными участками на сумму 5,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

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Согласно материалам дела, в 2021 году осужденная под предлогом поиска покупателей убедила знакомого передать ей правоустанавливающие документы на 13 земельных участков в садоводческих товариществах. После получения бумаг женщина продала участки местным жителям , но не оформила на них право собственности, а деньги присвоила себе.

Суд признал подсудимую виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество в особо крупном размере.

Николай Аксенов