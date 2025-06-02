В «Доме с маяком» появился стихийный мемориал в память о погибшем под Брянском враче

В хосписе «Дом с маяком» появился стихийный мемориал в память о 32-летнем враче Виолетте Горыне. Она погибла при крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области. Как передает корреспондент ТАСС, к мемориалу люди принесли цветы и куклу.

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли 7 человек, пострадали 104. В больницы региона и Москвы госпитализировали 64 пассажира, из них семь — в тяжелом состоянии, сообщали ранее в Минздраве. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

2 июня в «Доме с маяком» сообщили, что одной из погибших стала врач паллиативной помощи Виолетта Горыня. На поезде она ехала со своей семьей — мужем и двумя детьми (одному — семь лет, другому — пять месяцев). Дети врача были госпитализированы с переломами, позднее их доставили на лечение в Москву.

В хосписе Виолетта Горыня вела 45–50 семей, в которых есть дети с неизлечимыми заболеваниями, сообщал ТАСС главный врач Григорий Климов. «Дети, которые могут умереть в любую минуту, которых мучает боль, и Виолетта приходила в эти семьи, боролась с этими тягостными симптомами и делала жизнь детей качественной и безболезненной так долго, как это только было возможно»,— рассказывал он.

Полина Мотызлевская