Температура воздуха в Удмуртии спустится с пиковых значений до 17-24 градусов

C понедельника по четверг местами по Удмуртии пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В четверг также установится ветреная погода. В пятницу осадки маловероятны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом по республике ожидается похолодание: температура воздуха с пиковых значений в 29-31 градусов в выходные спустится до 17-24 градусов в течение недели.

В предстоящую ночь, 3 июня, температура воздуха составит 8-13 градусов. К обеду в этот день потеплеет до 16-21 градусов. Со среды по пятницу, 4-6 июня, столбик термометра в ночные часы будет опускаться до 7-12 градусов, в дневные — до 17-24 градусов. Предварительно, в выходные дни потеплеет, пройдут кратковременные дожди.