«Экотех» требует от РЭО 113 млн рублей за рекультивацию свалки в Кабардинке

Как стало известно «Ъ-Кубань», ООО «Экотех» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) 113,3 млн руб. задолженности. Спор касается выполненной истцом рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в селе Кабардинка (Геленджик).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным системы «СПАРК Интерфакс», инжиниринговая компания ООО «Экотех» является «внучкой» Ростеха, ее основное направление деятельности — создание и реализация технологических решений для рекультивации и ликвидации свалок накопленного экологического вреда. В 2022 году РЭО внес долю (25%) в уставный капитал ООО «Экотех». Чистый убыток по итогу 2024 года составил 22 млн руб. ППК «Российский экологический оператор» занимается курированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Госкомпания создана в 2019 году по указу президента РФ Владимира Путина. Чистая прибыль по итогам прошлого года превысила 437 млн руб.

Согласно материалам дела, между компаниями 5 декабря 2022 года был заключен договор субподряда в рамках муниципального соглашения между РЭО и управлением ЖКХ администрации Геленджика на 700 млн руб.

«Экотех» обосновывает требования удорожанием работ по рекультивации и расходами на доработку проектной документации.

На заседании 10 марта 2025 года суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении третьих лиц. К участию в деле привлекли управление ЖКХ администрации Геленджика, ООО «Благоустройство и хозяйственное обеспечение», прокуратуру Геленджика, Минприроды России и Главгосэкспертизу.

Как сообщалось на сайте ППК «Российский экологический оператор», ликвидация полигона в Кабардинке велась в рамках федеральной программы «Генеральная уборка» и национального проекта «Экология», направленного на восстановление природной среды. Полигон, созданный в 1973 году, в последние годы не эксплуатировался. Масса отходов, в основном бытовых и строительных, на объекте составляла 1,6 млн тонн. По данным краевых властей, работы по рекультивации полигона были завершены в конце 2024 года. Территорию бывшей свалки, площадью 20 тыс. кв. м, покрыли плодородным слоем почвы, посеяли многолетние луговые травы и высадили 47 молодых деревьев.

Наталья Решетняк