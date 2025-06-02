Терминал НУТЭП зафиксировал рекордный объем перевалки в мае 2025 года

Контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП, входит в «ДелоПортс») в Новороссийске обработал рекордные 77,3 тыс. ДФЭ в мае 2025 года, превысив предыдущий максимум на 10%. Прежний рекорд составлял 70,1 тыс. ДФЭ в марте 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: пресс-служба ГК «Дело»

«Цель на конец года — 630 тыс. ДФЭ»,— отметил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

По итогам 2024 года объем перевалки составил 613 тыс. ДФЭ, что на 1,7% больше показателя 2023 года.

НУТЭП основан в 1994 году, с 2002 года входит в состав ГК «Дело». Предприятие специализируется на перевалке контейнерных, генеральных и ро-ро грузов в порту Новороссийска. Терминал имеет прямое автомобильное сообщение с федеральной трассой М-4 «Дон».

Инвестиции в развитие терминала превысили 15 млрд руб. Сейчас проводится реконструкция глубоководного причала №38. После ее завершения мощность терминала превысит 1 млн ДФЭ в год.

Алина Зорина