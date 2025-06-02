Директор агентства недвижимости в Чебоксарах обвиняется в хищении более 50 млн руб. у своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии директора агентства недвижимости обвиняют в краже 50 млн у клиентов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии директора агентства недвижимости обвиняют в краже 50 млн у клиентов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2020 по май 2023 года руководитель агентства недвижимости обманывал граждан и получал от них денежные средства под различными предлогами. Так, некоторым потерпевшим он обещал подобрать подходящий вариант жилья, а другим — большие проценты за вложение в бизнес.

Клиенты обращались к фигуранту как к специалисту, приобретающему недвижимость в Чувашии и крупных городах России. Обвиняемый заключал с гражданами договоры займа или об оказании информационных услуг по покупке квартир. Клиенты доверили ему денежные средства от 50 тыс. руб. до 8 млн руб. Они начали обращаться в полицию и оставлять негативные отзывы о деятельности риелтора в соцсетях.

Директору агентства недвижимости предъявили обвинение в 19 эпизодах мошенничества, 15 из них — в особо крупном размере. Мужчина не признал свою вину и заявил, что выплачивал клиентам проценты за пользование их денежными средствами и собирался вернуть долги.

На счета риелтора и оргтехнику был наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд Чебоксар.

Диана Соловьёва