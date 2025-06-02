Водитель из Севастополя предстанет перед судом за гибель пешехода

Прокуратура Севастополя направила в Балаклавский районный суд дело водителя, который в декабре прошлого года насмерть сбил на пешеходном переходе 75-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 12 декабря обвиняемый ехал на автомобиле Skoda Octavia от улицы Новикова к улице Терлецкого в Балаклаве, когда 75-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил пенсионера и сбил его. От полученных травм он скончался на следующий день в больнице.

Водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина