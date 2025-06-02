Пермские нефтяники определили самые спортивные семьи

В спорткомплексе им. В. П. Сухарева прошли ежегодные корпоративные соревнования «Папа, Мама, Я – спортивная семья». В турнире приняли участие 50 команд из 14 организаций группы «ЛУКОЙЛ» Прикамья и Тимано-Печоры.

Фото: Павел Воробьев

Соревнования среди работников лукойловских организаций прошли в Прикамье в 19-й раз. Неизменная площадка для проведения – спорткомплекс им. В. П. Сухарева, построенный при поддержке нефтяников в рамках соглашения о сотрудничестве Компании «ЛУКОЙЛ» с Пермским краем. Спортивные состязания проводились в двух возрастных категориях (для семей с детьми 8–10 и 11–13 лет) и по трем дисциплинам: дартс, баскетбол и «полоса препятствий».

Соревнования нацелены на укрепление семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. Призы в общем зачете завоевали команды нефтедобытчиков и нефтепереработчиков из Прикамья: в старшей возрастной группе золото досталось семье Улановых («ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»), в младшей – семье Мушавкиных («ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»).

Нефтяники системно помогают развивать спортивную инфраструктуру: только в Пермском крае с 2015 года построено и отремонтировано более 70 спортивных объектов. Среди них стадион и бассейн в Чернушке, спортивная школа им. В. А. Лобанова в Осе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Барде.

Фото: Павел Воробьев

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