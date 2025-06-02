В Италии началось извержение вулкана Этна

Вулкан Этна на восточном побережье Сицилии (Италия), ранее не представлявший угрозы для населения, начал интенсивное извержение. В результате над Этной поднялось облако вулканического пепла, пишет агентство ANSA. В некоторых поселениях Сицилии часть пепла выпала в качестве осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Joachim Herrmann / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters Фото: Marco Restivo / Reuters Фото: Joachim Herrmann / Reuters

Высота выбросов из Этны достигает нескольких километров. На территории региона действует красный уровень опасности для воздушного транспорта. При этом местный аэропорт в Катании продолжает работать штатно.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Этнейской обсерватории в Катании, причиной извержения стал пирокластический поток (смесь вулканических газов, пепла и обломков пород). Он же возник из-за обвала одного из флангов юго-восточного кратера Этны.