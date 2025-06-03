На капремонт дорог в Татарстане выделят 471,4 млн рублей

На капитальный ремонт дорог общего пользования в Татарстане направят почти 471,4 млн руб. Информация об этом появилась в двух тендерах на сайте госзакупок.

Ремонтные работы планируют провести в Мензелинском и Сабинском районах Татарстана. В частности, будут отремонтированы участки объезда Мензелинска и автомобильной дороги Кильдебяк — Старая Икшурма. Во время работ планируют отремонтировать дорожное полотно, тротуары и наружное освещение.

Заказчиком выступает учреждение «Главтатдортранс». Денежные средства на проведение капремонта будут выделены из бюджета Татарстана. Капремонт в Мензелинском районе республики должны завершить до 15 октября 2026 года, а в Сабинском районе — до 22 октября 2027 года.

Диана Соловьёва