Признавшего вину бывшего замглавы Индустриального района приговорили к штрафу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор в отношении Егора Амоши, ранее занимавшего должность заместителя главы Индустриального района Перми. Как сообщает Properm.ru, господин Амоша был признан виновным в мошенничестве и приговорен к штрафу в размере 300 тыс. руб. Как установили следствие и суд, преступление он совершил вместе с бывшим главой Дмитрием Дробининым. В частности, они похитили 500 тыс. руб. средств одного из благотворительных фондов.

По данным «Ъ-Прикамье», Егор Амоша признал вину и написал явку с повинной, также он дал показания в отношении господина Дробинина. Последний совершение преступления отрицал, рассмотрение его уголовного дела было приостановлено после того, как бывший чиновник заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.