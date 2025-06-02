В Ростовской области по итогам 2024 года производство вина увеличилось на 15,6%

В Ростовской области производство готовой винодельческой продукции выросло на 15,6%. По итогам 2024 года показатель составил 5,36 млн бутылок против 4,64 млн бутылок годом ранее. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в минсельхозе Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из сообщения следует, в этом году также зафиксировали рост производства винодельческой продукции. В первом квартале показатель составил 1,47 млн бутылок, что на 31 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (1,12 млн бутылок).

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции (семь предприятий и девять крестьянских (фермерских) хозяйств). Всего за период с 2022 по 2024 годы лицензию на производство, хранение, поставки и розничную продажу получили три предприятия.

Мария Хоперская