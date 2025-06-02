«Интерфакс»: Международный авиа-космический салон могут отменить третий год подряд

XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен пройти летом, скорее всего, не состоится. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. В последний раз мероприятие проводилось в 2021 году.

Собеседники издания связывают отмену МАКС с угрозами безопасности. Также возможной причиной называют неготовность некоторых флагманских проектов гражданского авиапрома. Среди них самолеты МС-21 и SJ-100, которые должны были представить на выставке. Они будут готовы лишь к 2026 году.

Запланированный в 2023 году МАКС был перенесен на следующий год из соображений безопасности. В 2024 году выставка вновь не состоялась, ее перенесли.

МАКС — международная аэрокосмическая выставка, которая проводилась раз в два года с 1993 на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Организаторами выставки до 2009 года было Федеральное агентство по промышленности, в 2009 — правительство Москвы, а после — госкорпорация Ростех.

Екатерина Отрашкевич