Ставропольский край обеспечит мобильной связью 166 сел к 2030 году

166 населенных пунктов Ставропольского края с населением 100-500 человек получат мобильную связь и интернет до конца 2030 года в рамках программы устранения цифрового неравенства. Об этом «Интерфаксу» сообщил региональный министр энергетики, промышленности и связи Иван Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За последние три года в подобных поселениях было построено 40 базовых станций. В текущем году запланировано возведение станций ПРТС еще в четырех населенных пунктах. Без услуг мобильной связи остаются жители 122 малонаселенных пунктов региона.

Сейчас покрытие территории края сотовой связью составляет 98%, сетью стандарта 4G — около 85%. К 2030 году прогнозное значение покрытия территории края сетью ПРТС стандарта 4G приблизится к 90%, отметил глава краевого министерства.

Николай Аксенов