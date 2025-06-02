МТС будет делиться данными геолокации абонентов с «Лизой Алерт»

МТС и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили сервис для поиска пропавших людей «МТС. ГеоПоиск», сообщила РБК гендиректор компании Инесса Галактионова. По ее словам, сервис будет бесплатно доступен физлицам. Пользователям нужно будет дать согласие на передачу данных о его геолокации в отряд «Лиза Алерт». В случае возникновения ЧС сотрудники отряда смогут получить данные GPS пропавшего человека.

Информация о местонахождении пропавшего будет передаваться «Лизе Алерт» через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для работы с отрядом. Точность данных составляет от 50 до 150 м в зависимости от модели устройства и застройки местности.

«Лиза Алерт» с 2012 года сотрудничает также с «ВымпелКомом». Оператор предоставляет отряду бесплатную горячую линию для заявок на поиск людей. Также «ВымпелКом» снабжает отряд роутерами, которые обеспечивают устойчивый сигнал связи в труднодоступной местности.

Полина Мотызлевская