Полиция прокомментировала избиение блогером ребенка в Геленджике

Полиция прокомментировала избиение 12-летнего ребенка блогером в Геленджике. Правоохранители расследуют инцидент, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что 1 июня в Кабардинке группа детей находились дома у одноклассника. Когда мальчики играли на улице, к ним подъехала женщина, которая заявила, что она блогер из Казани. Она начала оскорблять детей, а после наехала на них на автомобиле и избила одного из несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных органов опросили всех участников конфликта. Для определения степени ущерба здоровью пострадавшему ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения расследования примут процессуальное решение.

Алина Зорина