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Полиция прокомментировала избиение блогером ребенка в Геленджике

Блогер из Казани нанесла телесные повреждения 12-летнему мальчику в Кабардинке. Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях. В полиции принято соответствующее заявление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«1 июня в полицию Геленджика поступило сообщение о противоправных действиях в отношении ребенка в курортном поселке. Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта»,— уточнили в полиции.

Ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровья. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алена Воробьева

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