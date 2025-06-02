Полиция прокомментировала избиение блогером ребенка в Геленджике

Блогер из Казани нанесла телесные повреждения 12-летнему мальчику в Кабардинке. Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях. В полиции принято соответствующее заявление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«1 июня в полицию Геленджика поступило сообщение о противоправных действиях в отношении ребенка в курортном поселке. Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта»,— уточнили в полиции.

Ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровья. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алена Воробьева